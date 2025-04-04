ILTW рассказал, почему не хочет вернуться на про-сцену

Игорь «ILTW» Филатов объяснил, почему не планирует возвращаться на профессиональную сцену.

«У меня нет особого желания играть в команде. Я на стримах и так хорошо зарабатываю. А играть в команде — автоматически минус жизнь. Ты будешь сидеть на буткемпе и играть в Доту», — рассказал Игорь ILTW Филатов.

Филатов также отметил, что из-за низкого ранга его не позовут в хорошую команду.

2 апреля команда ILTW победила на турнире FME по Dota, а Филатов был признан самым ценным игроком (MVP) соревнования.