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Сегодня, 18:00

Источник: Kiritych вошел в новый состав Team Secret

Камила Абдурахманова
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По сообщению автора канала «Мысли пульса» в Telegram, профессиональный игрок в Dota 2 Илья Kiritych Ульянов вошел в новый состав Team Secret. При этом сама организация пока не делала официальных заявлений о составе.

По предположениям, новым составом Team Secret занимается бывший менеджер Cloud9, но конкретная информация не была раскрыта. Ранее в канале «Пинта темного» в Telegram был опубликован похожий состав, названный тестовым для Secret. В том списке на первой позиции был Кыялбек Kami Тайиров, а не Ульянов.

17 апреля Kiritych объявил о поиске новой команды. Ранее он выступал за Virtus.pro и Capy Baras.

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