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Киберспортсмен KEFIR: «Российская FIFA? Ее не будет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный чемпион России по FIFA и болельщик «Спартака» Сергей Никифоров (KEFIR) в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном создании отечественного футбольного симулятора.

«Российская FIFA? Ее не будет. В основном, новую FIFA делают белорусы. Там есть пара моих знакомых россиян. Она называется UFL, где главное лицо — Роналду. Что будет с ней, узнаем позже. Ее перенесли на три месяца. Это будет, считайте, отечественный продукт. Но конкурировать с EA Sports будет сложно. Однако занять второе место на рынке шанс есть. С ними они могут спокойно бороться», — сказал Никифоров «СЭ».

Ранее экс-капитан сборной России и член правления «Зенита» Андрей Аршавин предложил создать российский футбольный симулятор. Его также поддержал бывший Министр спорта РФ Олег Матыцин.

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