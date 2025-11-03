MOUZ смогли справиться с FaZe Clan на IEM Chengdu 2025

Череда неудачных встреч для «фейзов» не спешит прерываться — в этот раз их обыграли «мышки» со счетом 2-0.

Команда Финна «karrigan» Андерсена опускается в нижнюю сетку. Противостояние с MOUZ сразу не задалось — сначала 13:5 на Ancient, а затем проигрыш постиг FaZe и на Inferno — 13:8. Более или менее на плаву команду держал Рассел «Twistzz» Ван Далкен.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.