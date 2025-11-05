Team Spirit потерпели поражение от новых The Mongolz на IEM Chengdu 2025

Российская команда вновь столкнулась с проигрышем, несмотря на усилия отдельных игроков — итоговый счет 1-2.

После поражения от Team Falcons «драконы» еще не успели восстановиться, хотя в национальной команде Монголии не так давно произошла замена игрока. Первая карта Dust2 отошла The Mongolz со счетом 7:13, вторая дошла до овертаймов, где в упорном противостоянии Team Spirit все же смогли выиграть — 19:16. Заключительной стал Mirage — 6:13 и выход в четвертьфинал для монголов.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.