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В Dota 2 вышел компендиум к The International 2024 и герой Ringmaster

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Ringmaster.
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Ночью, 23 августа, Valve релизнула новый компендиум, приуроченный к The International 2024, а заодно представила нового героя Ringmaster.

Новых скинов, как и в прошлый раз, не завезли, но зато добавили стиль интерфейса TI 2024, новый экран соперников, наклейки игроков и клубов, постоянные фразы колеса чата, новый блок для статуи, награды для фэнтези-лиги и бинго, эффекты телепортации любимой команды и загрузочные экраны.

В стандартный компендиум за $ 7,49 вошли:

— Все функции и возможности.
— Смайлик с эгидой.
— Жетоны бинго в размере 51 шт.
— Замены для фэнтези-лиги в размере 36 шт.
— Капсула с наклейками игроков.

В улучшенный компендиум за $ 29, 99 добавили:

— Все функции и возможности с ускоренным получением наград.
— Смайлик с эгидой.
— Жетоны бинго в размере 93 шт.
— Замены для фэнтези-лиги в размере 78 шт.
— Капсула с наклейками игроков в размере 12 шт.
— Капсула с наклейками команд в размере 5 шт.
— Сокровищницы с экранами команд в размере 4 шт.
— Сокровищницы с экранами турнира в размере 3 шт.
— Блок для статуи TI 2024 в размере 2 шт.
— Эффект телепортации 1-го уровня.

Более подробно о новом компендиуме можно ознакомиться по ссылке.

Но апогеем нового обновления стал герой Ringmaster, которого ждали в Dota 2 уже давно. Его способности следующие:

Tame The Beasts

— Герой замахивается кнутом, чтобы ударить им по выбранной области. Оказавшиеся в нем враги получают урон и в страхе убегают от владельца способности.

Escape Act

— Ненадолго помещает владельца или союзного героя в передвижной внепространственный ящик, который позволяет цели проходить сквозь существ.

Impalement Arts

— Герой бросает один из своих кинжалов в выбранном направлении.

Wheel of Wonder

— Герой запускает в указанную точку колесо чудес, которое расталкивает врагов на пути, а по достижении цели начинает наносить урон всем врагам вокруг.

Spotlight

— Герой призывает луч прожектора, который гуляет по выбранной области, раскрывая невидимость врагов и вынуждая их промахиваться частью атак.

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