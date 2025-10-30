30 октября, 15:04
Международная федерация компьютерного спорта (IESF) анонсировала юбилейные X выборы президента и членов правления. Мероприятие состоится 6 декабря 2025 года в Куала-Лумпуре (Малайзия) в рамках XVII Съезда Международной федерации компьютерного спорта (IESF).
Одним из кандидатов в члены правления IESF на следующие 3 года стал советник президента и член правления Федерации компьютерного спорта России Константин Сурконт. Ранее он уже назначался членом правления Международной федерации компьютерного спорта (IESF) в 2020 и 2022 годах.
Полный список кандидатов в правление IESF:
Клинт Кеннеди — США
Флип Де Брюйн — Намибия
Константин Сурконт — Россия
Локеш Суджи — Индия
Афик Фадли бин Нарави — Малайзия
Филип Сок — Черногория
Каунг Мьят Сан — Мьянма
Даниэль Паулюс — Германия
Омар Бен Фейсал — Иордания
Йоав Сочен — Израиль
Элин Юджунг Моен — Норвегия
Дониер Джураев — Узбекистан
На пост президента Международной федерации компьютерного спорта (IESF) баллотируются два кандидата:
Самарт Бенджамин Ассарасакорн — действующий член правления IESF с 2023 года.
В связи с предстоящими выборами секретариат и правление вновь обеспечат справедливый и демократический процесс, который отражает высочайшие стандарты добросовестности и профессионализма. Наша миссия состоит в том, чтобы сохранить доверие и гарантировать, что каждая государственная федерация имеет равный и уважаемый голос в формировании будущего Международной федерации компьютерного спорта
IESF