Советник президента ФКСР Константин Сурконт — кандидат в правление IESF

Международная федерация компьютерного спорта (IESF) анонсировала юбилейные X выборы президента и членов правления. Мероприятие состоится 6 декабря 2025 года в Куала-Лумпуре (Малайзия) в рамках XVII Съезда Международной федерации компьютерного спорта (IESF).

Одним из кандидатов в члены правления IESF на следующие 3 года стал советник президента и член правления Федерации компьютерного спорта России Константин Сурконт. Ранее он уже назначался членом правления Международной федерации компьютерного спорта (IESF) в 2020 и 2022 годах.

Полный список кандидатов в правление IESF:

Дуэйн Муту — Новая Зеландия

Хейдер Алкаалес — Ирак

Клинт Кеннеди — США

Флип Де Брюйн — Намибия

Константин Сурконт — Россия

Локеш Суджи — Индия

Афик Фадли бин Нарави — Малайзия

Филип Сок — Черногория

Каунг Мьят Сан — Мьянма

Даниэль Паулюс — Германия

Омар Бен Фейсал — Иордания

Йоав Сочен — Израиль

Элин Юджунг Моен — Норвегия

Дониер Джураев — Узбекистан

На пост президента Международной федерации компьютерного спорта (IESF) баллотируются два кандидата:

Влад Маринеску — президент IESF с 2020 по 2023 год; Самарт Бенджамин Ассарасакорн — действующий член правления IESF с 2023 года.