30 октября, 15:04

Советник президента ФКСР Константин Сурконт — кандидат в правление IESF

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип Международная федерация компьютерного спорта (IESF).
Фото YouTube

Международная федерация компьютерного спорта (IESF) анонсировала юбилейные X выборы президента и членов правления. Мероприятие состоится 6 декабря 2025 года в Куала-Лумпуре (Малайзия) в рамках XVII Съезда Международной федерации компьютерного спорта (IESF).

Одним из кандидатов в члены правления IESF на следующие 3 года стал советник президента и член правления Федерации компьютерного спорта России Константин Сурконт. Ранее он уже назначался членом правления Международной федерации компьютерного спорта (IESF) в 2020 и 2022 годах.

Полный список кандидатов в правление IESF:

  • Дуэйн Муту — Новая Зеландия
  • Хейдер Алкаалес — Ирак

  • Клинт Кеннеди — США

  • Флип Де Брюйн — Намибия

  • Константин Сурконт — Россия

  • Локеш Суджи — Индия

  • Афик Фадли бин Нарави — Малайзия

  • Филип Сок — Черногория

  • Каунг Мьят Сан — Мьянма

  • Даниэль Паулюс — Германия

  • Омар Бен Фейсал — Иордания

  • Йоав Сочен — Израиль

  • Элин Юджунг Моен — Норвегия

  • Дониер Джураев — Узбекистан

На пост президента Международной федерации компьютерного спорта (IESF) баллотируются два кандидата:

  1. Влад Маринеску — президент IESF с 2020 по 2023 год;

  2. Самарт Бенджамин Ассарасакорн — действующий член правления IESF с 2023 года.

В связи с предстоящими выборами секретариат и правление вновь обеспечат справедливый и демократический процесс, который отражает высочайшие стандарты добросовестности и профессионализма. Наша миссия состоит в том, чтобы сохранить доверие и гарантировать, что каждая государственная федерация имеет равный и уважаемый голос в формировании будущего Международной федерации компьютерного спорта

IESF

