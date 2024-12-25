Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Техно
Киберспорт

Сегодня, 09:24

Кузин высказался о проблеме в онлайн-шахматах

Telegram Дзен

Основатель Русской шахматной школы Антон Кузин рассказал о перспективах шахмат на профессиональной киберспортивной сцене.

«Для шахматистов: возможности солидно заработать десяткам гроссмейстеров, а не только Магнусу Карлсену и чемпиону мира, который к слову недавно поменялся и им стал 18-летний индус Гукеш. Формат и отборочных турниров и финала с коротким контролем времени точно будет интересен любителям, поэтому ожидаю большие охваты зрителей.

Крупнейшим шахматным румам осталось всерьез заняться проблемой читерства, которой сегодня с их стороны уделяется довольно мало внимания. Мы на своей платформе chessopen.ru проводим официальные турниры только с объективным судейством. Когда игроки находятся в шахматных клубах или школах и играют под присмотром сертифицированных арбитров. Других способов исключить читтинг в онлайн игре на сегодня не придумано», — приводит слова Кузина CyberMeta.

Источник: CyberMeta
Читайте также
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Филипп Лам раскритиковал проведение ЧМ-2018 в России
Биография Александра Галлямова: карьера и жизнь призера Олимпийских игр и партнера Анастасии Мишиной
Сегодня
Вчера
Неделя