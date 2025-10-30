Legacy одержали верх над австралийцами из FlyQuest на PGL Bucharest 2025

Бразильский коллектив — победители CS Asia Championships 2025, обыграли своих соперников со счетом 2-0.

Противостояние закончилось в две карты — FlyQuest не хватило одного очка для выхода на овертайм на второй. Первой стал Overpass, где Legacy сделали уверенные ходы и 13:7, затем последовал Dust2, где бразильцы вышли на 13:11.

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.