m0NESY прокомментировал поражение в финале IEM Melbourne по CS2

Илья m0NESY Осипов отреагировал на поражение Falcons от Team Vitality в финале IEM Melbourne 2025: «Я навсегда запомню этот финал. 12:6, мы их отпустили... Нужно становиться сильнее», — заявил российский киберспортсмен после матча.

Falcons упустили победу на пятой карте Nuke, несмотря на преимущество 12:6. Team Vitality оформила камбэк и стала пятым обладателем ESL Grand Slam в истории.

IEM Melbourne прошел в Австралии с 21 по 27 апреля. Призовой фонд составил 1 миллион долларов. Для m0NESY это был первый LAN-турнир за Falcons после перехода из G2 Esports.