Maelstorm оценил баланс команд в группах А и В в рамках Play-in к Riyadh Masters 2024

Профессиональный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов оценил баланс команд в группах А и В в рамках Play-in к Riyadh Masters 2024.

«На мой вкус, группа А на стадии play-in Riyadh Masters 2024 значительно сильнее и интереснее. Хотя, может по интересу группы равны, но первая посильнее выглядит. Там Entity, G2.iG, а в группе В практически никого нет из сильных коллективов», — цитирует Кузьминова CyberMeta.

Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдет с 4 по 21 июня. 20 команд разыграют призовой фонд в пять миллионов долларов.