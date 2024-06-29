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Сегодня, 12:45

Maelstorm оценил баланс команд в группах А и В в рамках Play-in к Riyadh Masters 2024

Виктория Кравченко
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Профессиональный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов оценил баланс команд в группах А и В в рамках Play-in к Riyadh Masters 2024.

«На мой вкус, группа А на стадии play-in Riyadh Masters 2024 значительно сильнее и интереснее. Хотя, может по интересу группы равны, но первая посильнее выглядит. Там Entity, G2.iG, а в группе В практически никого нет из сильных коллективов», — цитирует Кузьминова CyberMeta.

Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдет с 4 по 21 июня. 20 команд разыграют призовой фонд в пять миллионов долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/maelstorm-nazval-chetyre-komandy-kotorye-mogut-udivit-na-riyadh-masters-2024/
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