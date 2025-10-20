Видео
20 октября, 21:58

MouseTT поделился мнением о перестановках в BCGame

Игнат Заздравин
Корреспондент

Комментатор и киберспортсмен Артём mouseTT Карягин прокомментировал перестановки в составе BCGame по CS2.

18 октября киберспортивная команда сообщила о выкупе контракта Дениса electroNic Шарипова у Virtus.pro.

«Думаю, это было плюс-минус очевидно. Видно, что BC.Game хочет сделать некий состав Team Falcons v2, потому собирает звезд к себе», — цитирует Карягина CyberMeta.

Также MouseTT не исключил, что следующим BCGame подпишет норвежца Ховарда rain Найгарда.

«Я думаю, вполне возможно, rain придёт в BC.Game, потому что средства точно есть. И, соответственно, так как у них есть цель создать какую-то звёздную команду, я думаю, всё возможно», — добавил Карягин.

