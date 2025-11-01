MOUZ проиграли Team Liquid на FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2

Коллектив покидает соревнования, заняв 5-6 места с суммой призовых 40 тысяч долларов, итоговый счет встречи 1-2.

В следующем раунде команда Liquid сразится с Team Falcons. Противостояние с MOUZ началось для «ликвидов» с поражения — 29:10, но затем они смогли отыграться на второй карте — 33:37. Решающее противостояние ушли Team Liquid со счетом 16:29 и экономическим перевесом в 31 тысячу.

FISSURE PLAYGROUND 2 — киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде (Сербия). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.