MOUZ смогла справиться с Heroic на PGL Wallachia Season 6

«Хероик» покидает соревнования, не справившись с соперником в нижней сетке — итоговый счет составил 2-0.

Оба состава не имели права на ошибку — теперь «мышек» ожидает проигравший из пары PARIVISION — Team Spirit. Первая карта закончилась в пользу MOUZ со счетом 29:16 и экономическим перевесом в 28 тысяч, вторая стала завершающей — 35:25 и преимущество в 20 тысяч смогли помочь победить.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.