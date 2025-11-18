Natus Vincere проиграла MOUZ на турнире PGL Wallachia Season 6

«Рожденные побеждать» не смогли перехватить инициативу на третьей карте — итоговый счет составил 2-1.

Напряженное противостояние началось с двух коротких карт — сначала NaVi выиграла с итоговым счетом 22:16 и экономическим перевесом в 20 тысяч, затем MOUZ победила 10:29 за 29 минут. После этого начался матч, который продлился более часа — 66 минут, где «мышки» смогли дожать противника 25:43 и 28 тысяч преимущества.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.