Natus Vincere проигрывает Tundra Esports и покидает PGL Wallachia Season 6

«Рожденные побеждать» не смогли пройти через групповую стадию турнира — итоговый счет матча составил 2-0.

«Тундра» в очередной раз смогла прорваться и пройти в плей-офф. Более того, она смогла задавить NaVi на обеих картах: сначала со счетом 12:32 и 19 тысячами экономики, а затем с 14:36 и еще большим преимуществом — 27 тысяч. В составе команды на позиции керри находится россиянин Иван Pure~ Москаленко.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.