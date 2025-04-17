No[o]ne не ожидал победы PARIVISION на ESL One Raleigh по Dota 2

Владимир No[o]ne Миненко поделился впечатлениями от победы PARIVISION в финале ESL One Raleigh 2025. Киберспортсмен подвел итоги в личном Telegram-канале: «В финале, конечно, ожидаемо было довольно трудно. Но, мне кажется, у нас были лучше драфты. Может, даже в каждой игре. Это лично мое понимание. И где-то мы просто переигрывали соперника. Тяжелые серии получились, но мы победили, что не может не радовать. Я даже в каком-то шоке был, что мы выиграли турнир. Я не ожидал. У нас был небольшой спад, но в итоге как получилось, так получилось».

PARIVISION забрала главный трофей и денежный приз 290 тысяч долларов. Турнир проходил в США с 7 по 13 апреля.