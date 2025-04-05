Новый состав OG уступил L1ga Team на FISSURE Special

В первом раунде групповой стадии турнира FISSURE Special по Dota 2 команда L1ga Team победила OG со счетом 2:0. Это первое поражение в новом составе для коллектива Алтангинжа 423 Билгууна.

Далее в этот же день L1ga Team будет играть с Paseka Team. Матч начнется 5 апреля в 14:00 по московскому времени.

FISSURE Special проходит с 5 по 13 апреля в онлайн-формате. Призовой фонд — 70 тысяч долларов. В турнире участвуют семь команд. В матчах действует правило Elimination Draft: команды не могут выбирать одного и того же героя дважды за серию.