Общий призовой фонд чемпионатов России по компьютерному спорту составит 7,6 миллиона рублей

Общий призовой фонд чемпионатов России по компьютерному спорту в командных и индивидуальных дисциплинах в 2025 году составит 7,6 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации компьютерного спорта России.

В 2025 году ФКСР поменяла формат проведения — чемпионат страны разделили на командный (Dota 2, Counter-Strike 2) и индивидуальный (Tetris, StarCraft II, Tekken 8 и DCL-The Game) турниры.

Общий призовой фонд командного чемпионата России (5,6 миллиона рублей) будет распределен между участниками первого дивизиона и участниками финального этапа. Общий призовой фонд индивидуальных соревнований — 2 миллиона рублей.

В финал командного чемпионата России выйдут по четыре команды в каждом виде программы. В индивидуальных соревнованиях в финал выйдут по четыре лучших спортсмена в каждом виде программы.

Финал командного чемпионата России в двух дисциплинах пройдет в Москве 3-7 июля. Дату и место индивидуального турнира объявят позже.