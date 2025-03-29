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29 марта, 15:33

OG готовит масштабный ребрендинг: в новый состав могут войти Kidaro, Ulnit и Davai Lama

Камила Абдурахманова
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Киберспортивная организация OG активно формирует обновленный состав по Dota 2, и, согласно данным CyberMeta, в команду могут перейти сразу два игрока из Night Pulse — Иван «Kidaro» Бондарев и Седрик «Davai Lama» Декмин, а также экс-игрок MOUZ Стефан «Ulnit» Гаврила.

Возможный новый состав OG: Стефан «Ulnit» Гаврила (под вопросом, так как на керри рассматривают несколько кандидатур) , Леон «Nine» Кирилин , Седрик «Davai Lama» Декмин , Тамир «daze» Токпанов, Иван «Kidaro» Бондарев.

OG — клуб, дважды выигравший The International (2018, 2019), но в 2025 году команда переживает кризис: 15-16 место на PGL Wallachia Season 3 , неудачи в отборах на крупные турниры , судьба бывших игроков (23savage, Ceb, Ari, xNova) пока неизвестна.

Официальное объявление нового состава ожидается в ближайшее время. Если трансферы подтвердятся, OG сделает ставку на молодых и амбициозных игроков, пытаясь вернуться в топ мировой сцены.

Источник: CyberMeta
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