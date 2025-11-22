OG падают в нижнюю сетку PGL Wallachia Season 6 после поражения от Liquid

Ликвиды продолжают движение в соревнованиях — их следующий соперник Team Spirit — итоговый счет встречи составил 2-1.

Инициатива в матче переходила из рук в руки — сначала Team Liquid смогли выиграть, хотя счет и не был в их пользу — 29:28. На второй OG обошли соперника более уверенно — 38:25 и 28 тысяч финансового перевеса. Последняя вновь по счету была не для ликвидов — 29:19 и 18 тысяч преимущества.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.