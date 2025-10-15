Видео
15 октября, 20:09

Оливер Skiter Лепко вернулся в состав Team Falcons — после они проиграли Heroic

Оливер Skiter Лепко.
Фото Liquipedia

Ранее временной заменой игрока на BLAST Slam IV выступил россиянин Аслан «Satanik» Галямов.

Оливер «Skiter» Лепко столкнулся с травмой локтя, однако это не помешало ему вернуться, однако киберспортсмен еще не успел восстановить форму. Несмотря на экономическое преимущество, Falcons не смогли выиграть карту у Heroic. Ранее считалось, что чемпион The International 2025 пропустит всю групповую стадию соревнований.

BLAST Slam IV — киберспортивный турнир по Dota 2, который будет пройдет с 14 октября по 9 ноября 2025 года в онлайн и офлайн-форматах в Копенгагене (Дания). Призовой фонд соревнований составит 750 тысяч долларов.

