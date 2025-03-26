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26 марта, 11:57

Определены пары пятого тура FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2

Камила Абдурахманова
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В пятом раунде группового этапа FISSURE Universe: Episode 4 команды сыграют за выход в основную стадию турнира.

Пары матчей best-of-3 выглядят следующим образом: Aurora Gaming vs BetBoom Team, Gaimin Gladiators vs 1win Team, Team Falcons vs BOOM Esports.

Победители продолжат борьбу за 500 тысяч долларов, а проигравшие покинут турнир. Матчи стартуют 26 марта в 13 .00 по московскому времени.

FISSURE Universe: Episode 4 проходит с 22 по 30 марта в онлайн-формате. В соревновании участвуют 16 коллективов, борющихся за крупный призовой фонд.

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