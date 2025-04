Определены пары пятого тура FISSURE Universe: Episode 4 по Dota 2

В пятом раунде группового этапа FISSURE Universe: Episode 4 команды сыграют за выход в основную стадию турнира.

Пары матчей best-of-3 выглядят следующим образом: Aurora Gaming vs BetBoom Team, Gaimin Gladiators vs 1win Team, Team Falcons vs BOOM Esports.

Победители продолжат борьбу за 500 тысяч долларов, а проигравшие покинут турнир. Матчи стартуют 26 марта в 13 .00 по московскому времени.

FISSURE Universe: Episode 4 проходит с 22 по 30 марта в онлайн-формате. В соревновании участвуют 16 коллективов, борющихся за крупный призовой фонд.