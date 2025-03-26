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26 марта, 12:18

Определились группы закрытого отбора на PGL Astana

Камила Абдурахманова
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Состоялась жеребьевка группового этапа закрытой квалификации на PGL Astana. 32 команды разделены на 4 группы, победители которых выйдут в плей-офф и поборются за единственный слот на турнир.

Группа A: B8, Roler Coaster, Sashi, Cyberhsoke, Gun5, Ecstatic, PARIVISION, Ence.

Группа B: Partizan, Mercenaires, Nemiga, Novaq, Dynamo Eclot, Wild Lotus, Liberian Soul, 9ine.

Группа C: BetBoom Team, Next Level, Monte, OG, 9Pandas, Leo, Sangal, Metizport.

Группа D: Passion UA, NiP, GTZ, Jano, Fnatic, Amkal, Fire Flux, Nexus.

Закрытый отбор пройдет с 27 марта по 1 апреля. Победители групп выйдут в плей-офф, где разыграют один слот на PGL Astana. Сам турнир PGL Astana состоится с 10 по 18 мая в Казахстане с призовым фондом 625 тысяч долларов.

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