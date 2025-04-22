Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
CyberPRO
Киберспорт

22 апреля, 17:50

PASHANOJ покинул основной ростер Virtus.pro

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Киберспортивная команда Virtus.pro сообщила в социальных сетях об исключении Павла PASHANOJ Легостаева из основного состава в качестве тренера.

Легостаев работал наставником команды с сентября 2024 года. За это время Virtus.pro заняла третье или четвертое место на BLAST Premier: Spring Final 2024, вышла в плей-офф PGL Bucharest 2025 и прошла в открытую стадию Perfect World Shanghai Major 2024.

Пока неизвестно, кто заменит PASHANOJ на посту тренера. Последним турниром для Легостаева в составе VP стал IEM Melbourne 2025, где команда заняла 13-16-е место, проиграв два матча на групповом этапе.

Читайте также
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
В МЧС сообщили об эвакуации семи населенных пунктов во Владимирской области
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Названы главные события сезона НХЛ для игроков из России
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя