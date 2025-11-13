Passion UA не смогли справиться с Team Falcons на BLAST Rivals Fall 2025

«Соколы» оказались сильнее своих соперников — итоговый счет встречи составил 2-0.

Матч не прошел для «Фальконс» просто, однако они все же смогли забрать оба пика в свою пользу, что и позволило им пройти дальше в турнире. Сначала они смогли разыграть в свою пользу Train со счетом 11:13, а затем с успехом забрали и Mirage — 10:13.

BLAST Rivals Fall 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит в Гонконге. Призовой фонд соревнований составляет 350 тысяч долларов.