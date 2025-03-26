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26 марта, 17:45

Первый BLAST Open по CS2 в 2026 году пройдет в Европе

Александр Курлянский
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Организатор турниров BLAST анонсировал, что первый в 2026 году турнир серии BLAST Open состоится в Европе. Информация опубликована в официальном аккаунте компании в соцсетях.

Соревнования запланированы на период с 16 по 29 марта 2026 года. Точное место проведения, призовой фонд и участники пока не раскрываются.

На этой неделе проходит BLAST Open Lisbon 2025 (19-30 марта) с призовым фондом 400 тысяч долларов. В плей-офф принимает участие российская команда Team Spirt. 28 марта коллектив сыграет против Natus Vincere за выход в полуфинал.

Источник: Твиттер-аккаунт BLAST
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