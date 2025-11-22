Видео
22 ноября, 22:53

BetBoom Team уступила MOUZ и покинула PGL Wallachia Season 6

Алексей Буланов
gpk.
Фото liquipedia

BetBoom Team проиграла MOUZ в полуфинале нижней сетки на PGL Wallachia Season 6. Российская команда потерпела поражение в BO3-противостоянии со счетом 1:2. Таким образом, BB заняли 4-е место и заработали 80 тысяч долларов в свою копилку.

PGL Wallachia Season 6 — тир-1 турнир по Dota 2 в LAN-формате, который проходит в Бухаресте с 15 по 23 ноября. 16 топовых коллективов сражаются за престижный титул и призовой фонд в размере 1 миллион долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала BetBoom Team, переигравшая в финале Gaimin Gladiators.

