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Победители The International 2024 увезли домой скромные 1,1 миллиона долларов

Евгения Воскресенская
Фото The International 2024
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В 2024 году призовой фонд The International составил около 2,5 миллионов долларов — 1 152 600 из них забирают победители. Ими стали игроки из команды Team Liquid. А вот Gaming Gladiators, занявшим второе место, достанется 358 600 долларов.

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В последние годы популярность турнира падает вместе с призовым фондом — еще в 2021 году он включал около 40 миллионов долларов. Тем не менее перед нами все еще самый престижный турнир по Dota 2, на который мечтают попасть многие киберспортивные команды.

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