Победители The International 2024 увезли домой скромные 1,1 миллиона долларов

В 2024 году призовой фонд The International составил около 2,5 миллионов долларов — 1 152 600 из них забирают победители. Ими стали игроки из команды Team Liquid. А вот Gaming Gladiators, занявшим второе место, достанется 358 600 долларов.

В последние годы популярность турнира падает вместе с призовым фондом — еще в 2021 году он включал около 40 миллионов долларов. Тем не менее перед нами все еще самый престижный турнир по Dota 2, на который мечтают попасть многие киберспортивные команды.