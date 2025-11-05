Расписание матчей четвертьфинала соревнований IEM Chengdu 2025

5 ноября, 18:30
Рассказываем о том, когда состоятся встречи, во сколько и кто является фаворитом турнира среди участников.
Соревнования близятся к логичному завершению — в полуфиналах уже сидят фавориты Falcons и MOUZ, что ожидают себе соперника из двух пар: FURIA Esports — The Mongolz и Astralis — Team Vitality. Последние являются фаворитами букмекерских компаний.
Расписание матчей IEM Chengdu 2025 на 7 ноября:
9:30 — Столкновение между Astralis и Team Vitality
12:45 — Матч FURIA Esports и The Mongolz
IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.