Расписание матчей четвертьфинала соревнований IEM Chengdu 2025

Рассказываем о том, когда состоятся встречи, во сколько и кто является фаворитом турнира среди участников.

Соревнования близятся к логичному завершению — в полуфиналах уже сидят фавориты Falcons и MOUZ, что ожидают себе соперника из двух пар: FURIA Esports — The Mongolz и Astralis — Team Vitality. Последние являются фаворитами букмекерских компаний.

Расписание матчей IEM Chengdu 2025 на 7 ноября:

9:30 — Столкновение между Astralis и Team Vitality

12:45 — Матч FURIA Esports и The Mongolz

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.