30 октября, 20:55

Расписание матчей стадии плей-офф турнира PGL Bucharest 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип турнира PGL Bucharest 2025.
Фото YouTube

Групповая стадия соревнований подарила яркие впечатления зрителям, но уже 31 октября начнется заключительная стадия, что выявит нового чемпиона.

Среди фаворитов — талантливый и молодой коллектив GamerLegion и Legacy, что не так давно стали чемпионами CS Asia Championships 2025 — они начнут противостояние с бразильского дерби. Расписание плей-офф турнира PGL Bucharest 2025 на 31 октября:

  • 11.00 — B8 Esports-Aurora Gaming

  • 11.00 — GamerLegion-Heroic

  • 14.00 — paiN Gaming-Legacy

  • 14.00 — SAW-Team Liquid

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.

