Расписание матчей стадии плей-офф турнира PGL Bucharest 2025

Групповая стадия соревнований подарила яркие впечатления зрителям, но уже 31 октября начнется заключительная стадия, что выявит нового чемпиона.

Среди фаворитов — талантливый и молодой коллектив GamerLegion и Legacy, что не так давно стали чемпионами CS Asia Championships 2025 — они начнут противостояние с бразильского дерби. Расписание плей-офф турнира PGL Bucharest 2025 на 31 октября:

11.00 — B8 Esports-Aurora Gaming

11.00 — GamerLegion-Heroic

14.00 — paiN Gaming-Legacy

14.00 — SAW-Team Liquid

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.