RED Canids перевела felps и HEN1 в запас

Киберспортивная организация RED Canids объявила о том, что Жоао felps Васконселлос и Энрике HEN1 Телес покидают основной состав по Counter-Strike 2, об этом было официально объявлено в социальных сетях клуба.

HEN1 выступал за клуб с августа 2024 года, а felps присоединился к команде в январе 2025 года. Решение о кадровых изменениях связано с тем, что организация не смогла попасть на BLAST.tv Austin Major 2025. Пока неизвестно, где киберспортсмены продолжат карьеру и кто заменит их в стартовом составе команды.

RED Canids заняла последнее место (7-8) в отборочных для Южной Америки на мейджор, проиграв командам Legacy и BESTIA с сухим счетом.