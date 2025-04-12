Россияне сообщили о сбоях в работе WhatsApp

Российские пользователи WhatsApp пожаловались на проблемы в работе мессенджера.

По данным сервиса Downdetector, сбой пришелся на временной отрезок с 14.00 по 16.00 по московскому времени. Также проблемы возобновились с 18.00 мск, к этому моменту о нарушениях в работе мессенджера сообщили 2 323 пользователей.

Основные проблемы связаны с оповещениями и неполадками в работе мобильного приложения. Многие люди отмечали, что не могут отправить сообщения в групповые чаты.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из Санкт-Петербурга и Москвы.