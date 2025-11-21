Видео
Сегодня, 18:00

Российская BetBoom Team выиграла Tundra Esports на PGL Wallachia Season 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды BetBoom Team.
Фото BetBoom Team

Напряженное противостояние нижней сетки соревнований закончилось с итоговым счетом 2-1.

Tundra Esports вылетают из турнира после поражения, не пройдя и шага в стадии плей-офф. Первая карта ушла за Тундрой — 14:26, однако после этого оба раунда отошли соперникам из BB. BetBoom сначала выиграла со счетом 27:8, а затем 29:11 и экономическим преимуществом 33 тысячи.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

1

  • Паснаход

    "Российская BetBoom Team выиграла Tundra Esports". Нет такого выражения. Либо выиграла у, либо обыграла.

    21.11.2025

