Российская BetBoom Team выиграла у GamerLegion на PGL Wallachia Season 6

Команда из России смогла забрать две карты из трех, что позволило пройти в плей-офф соревнований — итоговый счет встречи — 2-1.

«БетБум» отдала соперникам первую карту — 10:21, а затем смогла целиком перехватить инициативу в свою пользу. Вторую — BB играла за силы Тьмы и смогла выйти на 25:12 с перевесом 39 тысяч, затем на третьей счет составил 33:11 и более 41 тысячи экономического преимущества.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.