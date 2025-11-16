Видео
16 ноября, 18:00

Российская Team Spirit разобралась c MOUZ на PGL Wallachia Season 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Spirit.
Фото Team Spirit

Напряженный, но интересный матч между сильными командами закончился с итоговым счетом 2-1.

Началось все с поражения для «драконов», «мышки» обошли их со счетом 16:34, заполучив экономическое преимущество в 33 тысяч. Затем инициатива целиком отошла к Team Spirit — они выиграли вторую со счетом 36:10, а третью смогли закрыть на 46-й минуте, набрав 53:30.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

