Российская Team Yandex одолела Tundra Esports на FISSURE PLAYGROUND 2

Матч проходил на стадии плей-офф команда Евгения Noticed Игнатенко прошла в полуфинал верхней сетки.

Во главе Tundra сейчас тоже стоит российский игрок — Иван «Pure~» Москаленко, однако коллектив смог забрать только первую карту со счетом 34:15 и экономическим перевесом. Затем инициатива перешла к команде Яндекса — 9:38 и 9:40 с уверенными финансами на обеих, что позволило победить.

FISSURE PLAYGROUND 2 — киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде (Сербия). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.