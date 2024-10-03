Российский игрок Антон dyrachyo Шкредов покинул Gaimin Gladiators

Российский игрок по Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов, дошедший до финала с Gaimin Gladiators на The International 2024, покинул клуб и ушел в инактив.

«Это были прекрасные три года, все трудности на нашем пути мы преодолевали вместе снова и снова. Мы завоевали много трофеев, разделили вместе поражения и много смеялись», — написал игрок в социальных сетях.

23-летний игрок вместе с Gaimin Gladiators два раза доходил до финала на The International (в 2022 и 2024 годах) — и оба раза оставался в шаге от трофея.