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Сегодня, 22:30

Российский игрок Антон dyrachyo Шкредов покинул Gaimin Gladiators

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Антон dyrachyo Шкредов.
Фото Forbes.ru
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Российский игрок по Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов, дошедший до финала с Gaimin Gladiators на The International 2024, покинул клуб и ушел в инактив.

«Это были прекрасные три года, все трудности на нашем пути мы преодолевали вместе снова и снова. Мы завоевали много трофеев, разделили вместе поражения и много смеялись», написал игрок в социальных сетях.

23-летний игрок вместе с Gaimin Gladiators два раза доходил до финала на The International (в 2022 и 2024 годах) — и оба раза оставался в шаге от трофея.

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