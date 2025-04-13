Российский игрок в CS2 degster впервые в карьере получил титул MVP турнира

Снайпер Falcons Абдул degster Гасанов признан самым ценным игроком турнира PGL Bucharest 2025 по CS2. Об этом сообщается на официальном сайте HLTV.

Российский игрок показал средний рейтинг 1.12 за 21 карту на турнире. Для 23-летнего Гасанова это первая индивидуальная награда MVP в карьере. Он стал 11-м российским игроком, удостоенным этого звания.

В финале Falcons разгромили G2 со счетом 3:0. PGL Bucharest прошел в Румынии с 6 по 13 апреля с призовым фондом 1 миллион 250 тысяч долларов.