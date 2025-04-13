Российский киберспортсмен m0NESY объявил об уходе из G2

Российский игрок в CS2 Илья m0NESY Осипов официально объявил о завершении этапа карьеры в G2. Сообщение появилось в его социальных сетях.

«Спасибо всем, кто болел за G2 и за меня все это время. Это был этап, который сделал меня сильнее. Люди, которые останутся в памяти навсегда. Команда, которая была домом, второй семьей. Спасибо вам за все. История здесь закончена. История внутри — никогда», — написал игрок в своем телеграм-канале.

M0NESY присоединился к G2 в январе 2022 года. За это время команда выиграла шесть крупных турниров, включая BLAST Premier World Final 2024. Сумма трансфера Ильи в G2 может составить 2-2,5 миллиона долларов.