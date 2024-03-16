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16 марта, 16:10

Российскую команду 9Pandas отстранили от мейджора по CS2 в Дании из-за проблем с визами

Алина Савинова
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Российскую киберспортивную команду 9Pandas сняли с мейджора по CS2 в Копенгагене (Дания) из-за того, что не все игроки успели вовремя получить визы, сообщил участник коллектива Денис seized Костин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что организаторы установили дедлайн на 14 марта. К этой дате все участники должны были прибыть в Копенгаген. Однако из-за проблем с визами российская команда не успела выставить всех игроков, разрешение на въезд было получено только в последний день. При этом члены 9Pandas подавали документы заранее.

Турнир в Дании пройдет с 17 по 31 марта. Его призовой фонд составляет 1,25 миллиона долларов. 9Pandas в турнире заменила шведская команда GamerLegion.

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