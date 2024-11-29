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«Русы против ящеров 2» выйдет весной 2025 года

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Разработчик из студии theBratans (SMOLA GAMES) Михаил рассказал для CyberMeta на выставке РЭД ЭКСПО о ходе работы над сиквелом игры «Русы против ящеров».

«По поводу выхода второй части. Ожидается релиз весной 2025 года. Мы сейчас на половине пути разработки. Надеемся завершить все в срок. Вот такой наш официальный ответ. Какие ожидания от игры? Планируем, что поднимется хайп? Мы на это надеемся, безусловно. Планируется мультиплеер, 3,5-4 часа геймплея, несколько уровней и персонажей», — цитирует Михаила Metaratings.

27 сентября 2023 года состоялся официальный релиз игры «Русы против ящеров».

Источник: Metaratings
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