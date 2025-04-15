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15 апреля, 11:50

Самый титулованный игрок в Quake победил читера в матчмейкинге

Камила Абдурахманова
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Шейн rapha Хендриксон, многократный чемпион QuakeCon и победитель множества турниров по разным версиям Quake, победил читера с ником Sha Nay Nay в поединке дуэльного матчмейкинга. Запись этой игры со стрима была размещена на канале Quake Highlight на YouTube.

Сначала читер опережал соперника по счету, но rapha быстро адаптировался и изменил свою тактику, сосредоточившись на контроле карты и избегая перестрелок без явного преимущества по здоровью и броне. Его противник значительно уступал ему в этом аспекте: несмотря на то что он почти не промахивался из Railgun и Laser Gun, он смог забрать всего одну большую броню (у rapha их было 16) и шесть Megahealth (у rapha — десять). Из-за этого даже с почти идеальной стрельбой Sha Nay Nay не мог эффективно размениваться в свою пользу. В итоге матч перешел в овертайм, где решающий фраг остался за Хендриксоном.

Rapha — самый титулованный игрок в Quake в истории. За свою карьеру, которая началась в 2008 году, Хендриксон заработал почти полмиллиона долларов призовых и множество раз становился чемпионом QuakeCon, Quake Pro League и других турниров, соревнуясь с сильнейшими киберспортсменами в этой дисциплине.

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