SAW заняла третье место на PGL Masters Bucharest 2025 по CS2

Коллектив одержал победу над GamerLegion в матче за призовое место с итоговым счетом 2-1.

Две молодых команды — обе показали достойные результаты, однако GL не смогли справиться с португальским напором. Первая карта — Overpass — ушла в зачет интернациональному коллективу «Легиона» — 4:13. Однако далее инициатива целиком отошла SAW — сначала они победили на Inferno со счетом 13:11, а затем и на Nuke — 13:8.

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.