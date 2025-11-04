Видео
4 ноября, 10:20

Смит заявил, что Международная федерация киберспорта стала лучше относиться к России

Сергей Ярошенко

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал об отношении Международной федерации киберспорта (IESF) к России.

«Мы отмечаем положительную динамику в изменении отношения Международной федерации киберспорта к России. Уже больше года наши киберспортсмены вновь могут выступать на международных соревнованиях под государственными флагом. Федерация компьютерного спорта России является членом Международной федерации киберспорта. Россияне продолжают успешно выступать на международной профессиональной арене — участвуют в тир-1 турнирах. Член команды Team Spirit россиянин Данил donk Крышковец в прошлом году стал лучшим игроком мира по Counter-Strike 2», — цитирует президент Смита ТАСС.

Также Смит отметил, что россискме киберспортсмены уже побывали на крупных международных турнирах в Катаре, Японии, Болгарии и Казахстане и показали достойные результаты и на чемпионате мира — 2025 по киберспорту в Эр-Рияде.

Источник: ТАСС
