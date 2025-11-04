Смит назвал условие для полного допуска российских киберспортсменов на турниры

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что может способствовать допуску россиян к турнирам в полном объеме

«Президент Международной федерации киберспорта сменится в любом случае. Сейчас главой IESF является саудовский принц Фейсал ибн Бандар Аль Сауд, сменивший в октябре 2023 года Влада Маринеску. В этом году на пост президента выдвинуты две кандидатуры — Маринеску и действующий член правления IESF Самарт Бенджамин Ассарасакорн. Маринеску более благосклонен к смягчению санкций по отношению к России и при его победе вероятность полноценного участия россиян в чемпионате мира в следующем году гораздо выше. Однако, как уже отмечалось, мы наблюдаем медленное, но все-таки улучшение ситуации по допуску россиян и надеемся, что вектор не изменится вне зависимости от результатов выборов», — приводит слова Смита ТАСС.

Выборы нового президента IESF состоятся 6 декабря в Малайзии.