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Сегодня, 14:41

Смит считает, что правление IESF саботирует процесс возвращения киберспортсменов из России

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит поделился мнением о том, что правление Международной федерации киберспорта (IESF) не заинтересовано в возвращении россиян на международные турниры и саботирует этот процесс.

«По сути никакого решения по вопросу нашего возвращения не было. В моем понимании это сделано для того, чтобы саботировать процесс. Правление международной федерации не заинтересовано в том, чтобы мы были частью мирового сообщества, при этом они понимают, что при обсуждении вопроса нашего возвращения нас поддержит большинство.

Санкции с нас формально не сняты, но они закончились. Съезд по нашему вопросу свое мнение не вынес, следовательно правление ситуацию будет трактовать в свою пользу», — приводит слова Смита ТАСС.

18 ноября съезд IESF отклонил предложение украинской стороны навсегда отстранить российских киберспортсменов от соревнований.

Источник: ТАСС
Киберспорт
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