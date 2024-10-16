Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Техно
Киберспорт

Сегодня, 09:50

Смит заявил, что ему сложно спрогнозировать решение по флагу России для киберспортсменов

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит ответил, видит ли он какие-то предпосылки к тому, чтобы российских киберспортсменов допустили к международным турнирам с флагом и гимном.

«Пока пост генерального секретаря занимает представитель страны НАТО, который заинтересован в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом, сложно делать прогнозы. Возможность выступать под российским флагом и со своим гимном нам вернули еще в прошлом году, а в этом году просто не дали возможности под ним выступать», — цитирует Смита ТАСС.

Он также отметил, что Федерация компьютерного спорта России проводит собственные турниры, в том числе международные. В частности 25 октября пройдет финал Открытых киберспортивных студенческих игр, на который приедут представители 15 стран.

Вопрос выступления россиян под флагом страны рассмотрит съезд Международной федерации киберспорта 11-19 ноября.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Рядовой Дыкин помог эвакуировать раненых сослуживцев
Макрон напомнил Нетаньяху о создании государства Израиль решением ООН
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Замглавы МИД РФ заявил о контактах с Израилем по ситуации с Ираном
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
Суперфорварда «Реала» обвиняют в изнасиловании. Что происходит с Килианом Мбаппе после скандала в Стокгольме
Сегодня
Вчера
Неделя