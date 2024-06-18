Смит заявил, что киберспортсмены из России не стали менять гражданство после пропуска чемпионата мира

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Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что никто из российских киберспортсменов не изъявил желание сменить гражданство после пропуска чемпионата мира 2024 года из-за отсутствия флага на соревнованиях.
«По российскому киберспорту в целом это ударило несильно, а вот спортсменов расстроило: естественно, они хотели бы выступить на чемпионате мира. Но хочу отметить, что не получил ни одного обращения с предложением поехать на чемпионат мира без флага. На мой взгляд, этот вопрос у молодежи уже не стоит, никто не хочет ехать с белым флагом. Все понимают ситуацию, все понимают, что идет жесткая борьба прежнего мира с новым. И нет, в свете этих событий я не слышал, чтобы кто-то из киберспортсменов заявлял о смене гражданства», — приводит ТАСС слова Смита.
Ранее президент Федерации компьютерного спорта России заявил, что организация на ближайшем съезде Международной федерации киберспорта (IESF) предложит изменить условия допуска российских киберспортсменов до чемпионатов мира.