Смит заявил, что киберспортсмены из России не стали менять гражданство после пропуска чемпионата мира

Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что никто из российских киберспортсменов не изъявил желание сменить гражданство после пропуска чемпионата мира 2024 года из-за отсутствия флага на соревнованиях.

«По российскому киберспорту в целом это ударило несильно, а вот спортсменов расстроило: естественно, они хотели бы выступить на чемпионате мира. Но хочу отметить, что не получил ни одного обращения с предложением поехать на чемпионат мира без флага. На мой взгляд, этот вопрос у молодежи уже не стоит, никто не хочет ехать с белым флагом. Все понимают ситуацию, все понимают, что идет жесткая борьба прежнего мира с новым. И нет, в свете этих событий я не слышал, чтобы кто-то из киберспортсменов заявлял о смене гражданства», — приводит ТАСС слова Смита.

Ранее президент Федерации компьютерного спорта России заявил, что организация на ближайшем съезде Международной федерации киберспорта (IESF) предложит изменить условия допуска российских киберспортсменов до чемпионатов мира.