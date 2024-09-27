Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Техно
Киберспорт

Сегодня, 05:17

Бакаев: «Смотрю, как Доку играет, что-то делает. Это обучение»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев, который основал свою собственную киберспортивную организацию, отметил, что не следит за киберспортивными дисциплинами.

«Я и за CS особо не смотрю. Может быть буду смотреть мейджор в Шанхае, основную стадию. Смотрят когда? Когда у тебя хорошая организация и ты понимаешь, что этого игрока ты сможешь купить, либо просто скаутишь. Поэтому, сейчас смысла нет следить. У меня есть состав, за которым надо наблюдать. Если будет свободное время, то буду включать какие-то интересные матчи, но это больше для молодых игроков, которые должны смотреть за мастерами и чему-то учиться у них.

Условно, это как я сейчас включу Лигу чемпионов и буду следить за Доку из «Манчестер Сити», так как это игрок моей позиции. Смотрю, как он играет, что-то делает. Это обучение. Несмотря на то, сколько мне лет и чего я добился, это необходимо делать», — приводит CyberMeta слова Бакаева.

Источник: CyberMeta
Солтмурад Бакаев
Футбол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
Автомобиль орнитолога выехал на полосу посадки самолета Анджея Дуды
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Харрис и Зеленский обсудили поддержку США энергосистемы Украины
Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал подробности трансфера Пьянича
Лавров подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в Судане
Сегодня
Вчера
Неделя